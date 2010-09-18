Доработать скрипт php. Заказывал скрипт но он не очень хорошо работает, желательно его подправить в другой логике.

Суть его такова: заменяет одни данные на другие и записывает в файл, мне не понравилось в коде как происходит запись и чтение из файла, вот этот момент и нужно доделать.