CMS-2

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки264 просмотра
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Нужна готовая CMS на которую можно одеть 5-10 сайтов

где будут статьи различная инф( дополнительные фичеры)

CMS должна быть написана на Dot net 2 –3.5

Можно также DoNetNuke или другие Dot net решения

Хорошо оптимизирована под SEO

13 лет назад
artur4ik
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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