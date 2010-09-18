Модуль под ДЛЕ

Итак, ситуация следующая: Есть недоделанный скрипт на PHP. Данный скрипт является модулем для ДЛЕ, но по сути это самостоятельный скрипт, привязка которого к ДЛЕ незначительна. Нужно доделать его, а возможно переписать заново, так как в ходе ...
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ДЛЕ 9.0
Модуль про он-лайн ПДД. Точно такой же: avto-russia.ru/pdd/
Только тест, без правил.
Цена, срок?
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