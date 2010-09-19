Флеш плеер для текста

Флешь плеер который имеет настраиваемый размер, базовый размер 1024х50.

Плеер берет текст из txt файла который лежит локально на диске C:\

Сам плеер запускается через html страницу которая лежит на локальном диске и в тойже папке что и txt файл. Плеер имеет настраиваемые опции (типо отдельный фаил player-stroka_seting.txt). Размер шрифта, скорость воспроизведения, при отсутствии файла плеер обращается к другому txt файлу.

Пример:

Stroka_01.txt

Stroka_02.txt

P/S есть название файла, плеер переходит по порядковому номеру! Если номер один, то идет повтор, если есть др. номер, то переходит дальше, как только заканчиваются номера, то плеер начинает прокрутку с начала. Если он не находит файл то обращаеться дальше по номеру.

icq 3877164