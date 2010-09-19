Digital Signage

Описание проекта:

Разработка ПО под *nix для отображения мультимедийного,

информационного контента, которое работает в режиме клиент-сервер и является гибко настраиваемым.

Доработать начатый проект.

Обязательные требования:

Во время написания были использованы php, javascript, java, html, mysql, css, c/c++ POSIX, sqlite, X11/Xlib, web services (gSOAP), xml, bash (ash)(sed)

Проблема с вылетанием и зависанием браузера во время проигрывания всего контента. Если есть конструктивные предложения. Обращайтесь.

Бюджет оговаривается!