Натянуть этот макет на движок. Верстка есть. В выборе двига не ограничиваю, главное чтоб всё соответствовало. Там, где новости дня слева, нужно воткнуть RSS ридер. Необходимо: 1) Фотогалерея с автоматическим созданием превьюшек, ...
Покерный конвертер и калькулятор для сайта.
Нужно сделать ковертер, как http://www.pokeroff.ru/tools/converter/ или любой подобный, тут описан смысл его работы http://poker-tools.flopturnriver.com/Hand-History-Tool-Examples.php. А также калькулятор покерных шансов по типу http://ru.pokernews.com/poker-odds-calculator.htm или http://www.pokerlistings.ru/odds-calculator. Причем он есть где-то опенсурс, так что можете найти и доработать что надо. Графику могу всю сделать сам, нужен именно функционал. Также готов выкупить Ваши интересные идеи и разработки для покерного сайта. Интересуют цены и сроки. Спасибо.
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