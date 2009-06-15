Разработка системы администрирования сайтами, работающими под управлением CMS Wordpress 2.7 (мультиадминка) Описание частей системы. П.1 – модуль для CMS WordPress 2.7 (на php) П.2 – ядро системы (Python, MySQL) П.3 – ...
Модуль для WebAsyst - Статьи + виджеты
Требуется программист с опытом работы с WebAsyst - необходимо создать интегрированный модуль в соответствии с общей концепцией системы.
Требования:
- опыт работы с WebAsyst
- знание php, ajax, js, mysql очень хорошо - наличие работ в портфолио и отзывов
Примерное описание модуля:
Структура модуля аналогична структуре модуля Фотографии (Фото)
Вместо Доступные альбомы - Категории
Плюс добавление раздела Теги
Возможности:
Категории: аналогичны Альбомам
Статьи: добавление, просмотр, редактирование, копирование, удаление, перенос в другую категорию, расположение в нескольких категориях
Создание статей:
Выбор категории или создание новой категории
Выбор даты публикации - через календарь
Заголовок
Мета теги:
- title
- keywords
- discription
ЧПУ - указание части адреса, например, domen.ru/articles/categoria_name/kak-horoho-bit-koshkoj
kak-horoho-bit-koshkoj - это указывается в ЧПУ, если ЧПУ не заполнено - то транслируется в латиницу заголовок статьи
Картинка статьи
Анонс
Полный текст
Теги (аналогично указанию тегов в модуле магазин)
Выбор товаров - происходит выбор товаров из модуля магазин (как выбор Рекомендуем посмотреть в модуле магазин) или поиск из модуля магазин по тегам (при вводе появляются существующие теги, как при вводе тегов при создании товара в модуле магазин или возможность просмотреть все теги из модуля магазин)
Статьи должны отражаться по адресу: domen.ru/articles/название категории/ЧПУ или заголовок статьи
При просмотре категории можно для выбранной статьи сделать ссылку на нее - аналогично Фотографиям
Также можно создать Виджет для категории или для выбранного тега - аналогично Фото, только вместо слайдшоу и галереи - будет Краткий список и Полный список статей из выбранной категории, тега
При просмотре товаров в любом месте, где стоит соответствующая метка, выводятся все статьи, к которым данный товар добавлен.
Способ вывода - должен настраиваться в модуле Магазин, в разделе - Настройки - Добавить Раздел Статьи и там есть настройка шаблона вывода статей (там в html расставляются метки, формируя карточку статьи)
Также при просмотре статьи - в месте, где стоит метка, выводятся все добавленные к ней товары - как на витрине магазина.
Ваше предложение скрыто от других кандидатов.
Для ознакомления с системой - http://www.webasyst.ru/ - регистрация бесплатна и мгновенна - функционал полный!
Вопросы по асе 46два-два18678
Предложение оставляйте здесь
Никаких ЛС!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день, дорогие вебленсеры. Опять возникла необходимость создания очереднего тендера. На этот раз необходимо разработать 3 несложных модуля для DLE 7.5. ТЗ прикреплено к этому проекту. От Вас ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Необходимо подготовить модуль к CMS системе SantaFox, который бы реализовывал функцию онлайн тестирования (тематика – трихология, тест волос и кожи головы на основе онлайн опроса). В приложении, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо разработать скрипт автоматической регистрации почтовых аккаунтов на rambler.ru Сейчас я в Москве, поэтому оплатить могу как наличными при встрече так и WebMoney. Жду ваших предложений.Завершен16 лет назад
- $100
Необходимо создать интерфейс для ввода информацию в базу данных(через админку), а также ее вывод по заданному условию (типа системы поиска). PHP+Mysql. Подробности в приватЗавершен16 лет назад
Скрипт для управления доменами и аккаунтами в системе EveryDNS.com. В качестве промежуточных NS между регистратором и хостером используется сервис Dynamic DNS (http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS), предоставляемый провайдером EveryDNS.com (http://www.everydns.com/). В панели регистратора для домена прописываются ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо изменить отображение валюты при выводе в публичной части сайта. В данный момент цены указаны в USD, а необходимо чтобы отображались в RUR по курсу. Так же необходимо сделать чтобы рублевая цена округлялась до десятых ...Завершен16 лет назад
На сайт (html) нужно прикрутить самый простой скрипт добавления новостей. Главная задача простой интерфейс. Сделать нужно сегодня. isi-mar.com/news.rar Техническое заданиеЗавершен16 лет назад
Нужно подправить в парсере новостей на Юкоз путь получения контента. 370325 [email protected]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Имеется сайт гостевого дома, сайт работает на Joomla 1.5,необходимо сделать on-line калькулятор расчёта стоимости поездки и установить на сайт....калькулятор желательно сделать как модуль вJoomla,что бы легко было им управлять. Пример калькулятора ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад