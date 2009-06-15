Модуль для WebAsyst - Статьи + виджеты

Требуется программист с опытом работы с WebAsyst - необходимо создать интегрированный модуль в соответствии с общей концепцией системы.

Требования:

- опыт работы с WebAsyst

- знание php, ajax, js, mysql очень хорошо - наличие работ в портфолио и отзывов

Примерное описание модуля:

Структура модуля аналогична структуре модуля Фотографии (Фото)

Вместо Доступные альбомы - Категории

Плюс добавление раздела Теги

Возможности:

Категории: аналогичны Альбомам

Статьи: добавление, просмотр, редактирование, копирование, удаление, перенос в другую категорию, расположение в нескольких категориях

Создание статей:

Выбор категории или создание новой категории

Выбор даты публикации - через календарь

Заголовок

Мета теги:

- title

- keywords

- discription

ЧПУ - указание части адреса, например, domen.ru/articles/categoria_name/kak-horoho-bit-koshkoj

kak-horoho-bit-koshkoj - это указывается в ЧПУ, если ЧПУ не заполнено - то транслируется в латиницу заголовок статьи

Картинка статьи

Анонс

Полный текст

Теги (аналогично указанию тегов в модуле магазин)

Выбор товаров - происходит выбор товаров из модуля магазин (как выбор Рекомендуем посмотреть в модуле магазин) или поиск из модуля магазин по тегам (при вводе появляются существующие теги, как при вводе тегов при создании товара в модуле магазин или возможность просмотреть все теги из модуля магазин)

Статьи должны отражаться по адресу: domen.ru/articles/название категории/ЧПУ или заголовок статьи

При просмотре категории можно для выбранной статьи сделать ссылку на нее - аналогично Фотографиям

Также можно создать Виджет для категории или для выбранного тега - аналогично Фото, только вместо слайдшоу и галереи - будет Краткий список и Полный список статей из выбранной категории, тега

При просмотре товаров в любом месте, где стоит соответствующая метка, выводятся все статьи, к которым данный товар добавлен.

Способ вывода - должен настраиваться в модуле Магазин, в разделе - Настройки - Добавить Раздел Статьи и там есть настройка шаблона вывода статей (там в html расставляются метки, формируя карточку статьи)

Также при просмотре статьи - в месте, где стоит метка, выводятся все добавленные к ней товары - как на витрине магазина.

Ваше предложение скрыто от других кандидатов.

Для ознакомления с системой - http://www.webasyst.ru/ - регистрация бесплатна и мгновенна - функционал полный!

Вопросы по асе 46два-два18678

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Никаких ЛС!