Написать 3 несложных модуля для DLE 7.5

Добрый день, дорогие вебленсеры.

Опять возникла необходимость создания очереднего тендера. На этот раз необходимо разработать 3 несложных модуля для DLE 7.5. ТЗ прикреплено к этому проекту.

От Вас требуются сроки и цены после ознакомления с ТЗ.

Главная просьба не "переборщить" с ценами, т.к. бюджет на этот проект (сайт) ограничен. Ищу оптимальное соотношение цены и качества, с целью чего и создан данный тендер.