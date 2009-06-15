Написать 3 несложных модуля для DLE 7.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Добрый день, дорогие вебленсеры.

Опять возникла необходимость создания очереднего тендера. На этот раз необходимо разработать 3 несложных модуля для DLE 7.5. ТЗ прикреплено к этому проекту.

От Вас требуются сроки и цены после ознакомления с ТЗ.

Главная просьба не "переборщить" с ценами, т.к. бюджет на этот проект (сайт) ограничен. Ищу оптимальное соотношение цены и качества, с целью чего и создан данный тендер.

DLE
16 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров