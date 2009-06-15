Работа для флешера (AS) со знанием PHP + MySQL

Что требуется:

мне необходимо знать сроки и стоимость (хотя бы примерные) создания копии приложения http://farmer.vkontakte.ru/

Для просмотра приложения необходимо быть авторизованым на сайте. Приложение работает с API vkontakte.

Чье предложение устроит - продолжим сотрудничать и более точно вам объясню что необходимо делать.

P.S. Цены лучше указать две: с вашей графикой и нашей