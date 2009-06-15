Полная переделка сайта легиона

Нужно заново сделать фан-сайт с новым дизайном в соответствии с ТЗ.

Основные компоненты дизайна сверстаны.

Необходимо настроить ввод и редактирование данных, а так же организовать авторизацию и доступ к разделам.

В краце описание форм для добавления/редактирования информации:

- добавление/удаление/редактирование событий(новости)

- добавление/удаление/редактирование таблиц + изображения(jpg)

- форма почтой + постинг в базу

- возможно понадобится реализация вывода в паре мест на AJAX(всплывающие и распахивающиеся окна)

Вывод таблиц с сортировкой по полям.

Картинки того, как все должно выглядеть:

http://www.rdlcom.net/_photo/RDL_2cart.jpg

http://www.rdlcom.net/_photo/RDL_1tab.jpg

Полное ТЗ в аттаче

Жду ваши предложения по цене и срокам.