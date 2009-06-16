Парсер Яндекс Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок419 просмотров

Необходимо парсить свойства товара и изображения из Яндекс Маркет.

Экспорт-импорт csv файл.

16 лет назад
akoshevoi
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
16 лет назад
$100
1 день
Евгений четко понял задачу и реализовал именно то, что было нужно. Учел все дополнительные пожелания и реализовал их быстро и правильно. Очень рекомендую. Евгений, еще раз спасибо =)
Хороший заказчик, приятный в общении, четко ставит задачу! Рекомендую! Надеюсь на сотрудничество!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
16 лет назад
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Веб-программирование

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