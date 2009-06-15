Админ панель и вспомогательные скрипты

Приветствую всех!

Нужна админ панель со следующим функционалом.

Вход по логин/пароль.

Интерфейс :

Статистика:

Лог:

Аккаунты:

Добавить аккаунт:

Name : {поле для ввода}

Sort code : {поле для ввода}

Account number : {поле для ввода}

Min Limit : {поле для ввода}

Max Limit : {поле для ввода}

{Кнопка "Добавить"}

После нажатия кнопки "Добавить" в бд записываются данные из форм, в панеле после строки Аккаунты: первой сверху появляется строка с введенными данными.

В панеле в "Добавить аккаунт:" вводятся данные следующего вида :

Name : bob marley

Sort code : 10-92-22

Account number : 65247522

Min Limit : 1000

Max Limit : 2000

После строки "Аккаунты:" в панеле данные должны отображаться в следующем виде : bob marley 10-92-22 65247522 minlimit=1000 maxlimit=2000 {значок удалить}

По клику {значок удалить} данные удаляются из Бд и панели.

Вспомогательные скрипты :

Если обратится к скрипту log.php?accountnumber=65247522&amount=1500, то скрипт ищет в БД запись с вхождением 65247522, если нашел, то удаляет из панели после строки Аккаунты: эту запись. И делает запись после строки Лог: вида bob marley 10-92-22 65247522 minlimit=1000 maxlimit=2000 amount=1500} {значок удалить}

Также он отсылает на e-mail эти данные.

Если обратится к скрипту accs.php он парсит и отдает данные аккаунта из БД (самого первого в панеле после строки "Аккаунты:" ). Отдает в виде name1=bob+marley***name2=bob marley***sortcode=10-92-22***sc1=10***sc2=92***sc3=22***accountnumber=65247522***minlimit=1000***maxlimit=2000***

Логин/Пароль для доступа к админке и e-mail прописывается в файле.

Расписал сумбурно, но, думаю, смысл понятен.

Прошу оставлять тут цену и свои контакты. Срок один день.