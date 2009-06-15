Админ панель и вспомогательные скрипты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок275 просмотров

Приветствую всех!

Нужна админ панель со следующим функционалом.

Вход по логин/пароль.

Интерфейс :

Статистика:

Лог:

Аккаунты:

Добавить аккаунт:

Name : {поле для ввода}

Sort code : {поле для ввода}

Account number : {поле для ввода}

Min Limit : {поле для ввода}

Max Limit : {поле для ввода}

{Кнопка "Добавить"}

После нажатия кнопки "Добавить" в бд записываются данные из форм, в панеле после строки Аккаунты: первой сверху появляется строка с введенными данными.

В панеле в "Добавить аккаунт:" вводятся данные следующего вида :

Name : bob marley

Sort code : 10-92-22

Account number : 65247522

Min Limit : 1000

Max Limit : 2000

После строки "Аккаунты:" в панеле данные должны отображаться в следующем виде : bob marley 10-92-22 65247522 minlimit=1000 maxlimit=2000 {значок удалить}

По клику {значок удалить} данные удаляются из Бд и панели.

Вспомогательные скрипты :

Если обратится к скрипту log.php?accountnumber=65247522&amount=1500, то скрипт ищет в БД запись с вхождением 65247522, если нашел, то удаляет из панели после строки Аккаунты: эту запись. И делает запись после строки Лог: вида bob marley 10-92-22 65247522 minlimit=1000 maxlimit=2000 amount=1500} {значок удалить}

Также он отсылает на e-mail эти данные.

Если обратится к скрипту accs.php он парсит и отдает данные аккаунта из БД (самого первого в панеле после строки "Аккаунты:" ). Отдает в виде name1=bob+marley***name2=bob marley***sortcode=10-92-22***sc1=10***sc2=92***sc3=22***accountnumber=65247522***minlimit=1000***maxlimit=2000***

Логин/Пароль для доступа к админке и e-mail прописывается в файле.

Расписал сумбурно, но, думаю, смысл понятен.

Прошу оставлять тут цену и свои контакты. Срок один день.

16 лет назад
vilichinskiy
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модуль управления цветом - JS (mootools), PHP

    $250

    Задача: Внедрить модуль управления цветом для отдельных элементов шаблона на базе wordpress. Есть готовый разработанный модуль для Joomla, нужно адаптировать и доработать его под wordpress. В приложении - скрин того, как это ...

    JavaScriptJoomlaPHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Работа для флешера (AS) со знанием PHP + MySQL

    $800

    Что требуется: мне необходимо знать сроки и стоимость (хотя бы примерные) создания копии приложения http://farmer.vkontakte.ru/ Для просмотра приложения необходимо быть авторизованым на сайте. Приложение работает с API vkontakte. Чье предложение ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Полная переделка сайта легиона

    Нужно заново сделать фан-сайт с новым дизайном в соответствии с ТЗ. Основные компоненты дизайна сверстаны. Необходимо настроить ввод и редактирование данных, а так же организовать авторизацию и доступ к ...

    AJAX
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать функцию php

    Есть список сетей: http://www.kamchatka.ru/doc/lan.txt Нужно написать функцию на PHP на входе которой строка с IP-адресом, и что бы эта функция возвращала 1 если IP входит в диапозоны из списка, 0 если не входит. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Покерный конвертер и калькулятор для сайта.

    Нужно сделать ковертер, как http://www.pokeroff.ru/tools/converter/ или любой подобный, тут описан смысл его работы http://poker-tools.flopturnriver.com/Hand-History-Tool-Examples.php. А также калькулятор покерных шансов по типу http://ru.pokernews.com/poker-odds-calculator.htm или http://www.pokerlistings.ru/odds-calculator. Причем он есть где-то опенсурс, так что можете найти и доработать ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Несложный флеш-скрипт

    $20

    Есть баннер http://adverico.ru/prewiew/carnage_ribalka_4.html нужно написать скрипт, чтобы можно было ловить рыбу самому суть в следующем: 1. поплавок с леской привязан к курсору (уже сделано) 2. при нажатии леска с ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Натянуть сайт на движок

    $60

    Натянуть этот макет на движок. Верстка есть. В выборе двига не ограничиваю, главное чтоб всё соответствовало. Там, где новости дня слева, нужно воткнуть RSS ридер. Необходимо: 1) Фотогалерея с автоматическим созданием превьюшек, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад