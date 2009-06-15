Есть скрипт парсера для дле необходимо переписать под другой скрипт. То есть необходимо изменить работу с бд. НЕОБХОДИМО СРОЧНО!!!
Админ панель и вспомогательные скрипты
Приветствую всех!
Нужна админ панель со следующим функционалом.
Вход по логин/пароль.
Интерфейс :
Статистика:
Лог:
Аккаунты:
Добавить аккаунт:
Name : {поле для ввода}
Sort code : {поле для ввода}
Account number : {поле для ввода}
Min Limit : {поле для ввода}
Max Limit : {поле для ввода}
{Кнопка "Добавить"}
После нажатия кнопки "Добавить" в бд записываются данные из форм, в панеле после строки Аккаунты: первой сверху появляется строка с введенными данными.
В панеле в "Добавить аккаунт:" вводятся данные следующего вида :
Name : bob marley
Sort code : 10-92-22
Account number : 65247522
Min Limit : 1000
Max Limit : 2000
После строки "Аккаунты:" в панеле данные должны отображаться в следующем виде : bob marley 10-92-22 65247522 minlimit=1000 maxlimit=2000 {значок удалить}
По клику {значок удалить} данные удаляются из Бд и панели.
Вспомогательные скрипты :
Если обратится к скрипту log.php?accountnumber=65247522&amount=1500, то скрипт ищет в БД запись с вхождением 65247522, если нашел, то удаляет из панели после строки Аккаунты: эту запись. И делает запись после строки Лог: вида bob marley 10-92-22 65247522 minlimit=1000 maxlimit=2000 amount=1500} {значок удалить}
Также он отсылает на e-mail эти данные.
Если обратится к скрипту accs.php он парсит и отдает данные аккаунта из БД (самого первого в панеле после строки "Аккаунты:" ). Отдает в виде name1=bob+marley***name2=bob marley***sortcode=10-92-22***sc1=10***sc2=92***sc3=22***accountnumber=65247522***minlimit=1000***maxlimit=2000***
Логин/Пароль для доступа к админке и e-mail прописывается в файле.
Расписал сумбурно, но, думаю, смысл понятен.
Прошу оставлять тут цену и свои контакты. Срок один день.
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