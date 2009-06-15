Переписать парсер под другой скрипт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок294 просмотра

Есть скрипт парсера для дле необходимо переписать под другой скрипт.

То есть необходимо изменить работу с бд.

НЕОБХОДИМО СРОЧНО!!!

16 лет назад
DeltaFan
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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