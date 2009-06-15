Скрипт для сайта

Есть сверстанный сайтдля магазина сантехники в духе 10 страничек html по шаблону.

Там есть что-то типа каталога.

Необходимо:

1) на php сделать автоматическую генерацию страниц в каталоге.

2) сделать простенькую админ панель, через которую создавались бы эти странички (тупо воткнуть php код в шаблон).

Готов заплатить не более 100$ за работу. Предложения на [email protected]. Сделать надо быстро, за 2-3 дня, не больше. Более детально расскажу и покажу при обращении.