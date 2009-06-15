Создание партнерки для интернет магазина с установкой на хостинг. Нужно написать скрипт или скачать его и тд. Нужны флеш и обычные банеры. 20 штук разных видов. Принцип работы партнерки вкратце,- такой. ...
Переделка форума (добавление функции)
Добрый день
есть торрент трекер на основе форума phpbb3 http://torrent-irk.ru/index.php
необходимо сделать следуюющее:
когда будет создаватся новый пост (трекер) что бы у пользователя была возможность указать, платный он будет или нет
если платный то сама ссылка для скачивания торрент файла убирается под тег (тег не меняется)
если нет то как обычно ссылка видна
если торрент становится платным то надо что бы велся еще лог файл на сервере (который потом будет обрабатыватся)
в нем записи кто и ктогда что создал платного, кто скачал эти торренты и когда скачал
например создается папка лог, в ней файл 10_06_2009.log, в нем просто кто создал в этот день платный торрент, и кто скачал у того или другого платный торрент
срок реализации 1-2 дня, оплата после сдачи проекта и тестирования
оставляйте заявки здесь, в личку не пишите (все равно не смотрю)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Пример саита http://line.mole.ru/ Нужно сделать пять тем в каждой по 5 линеек. Скрипт и дизаин. Все это нужно будет залить на хостинг. Т.з в личку.Завершен16 лет назад
- $600
Сайт строится на основе phpbb 2.0.22 Что-то убирается, что-тот добавляется. Кое-что уже налажено. В итоге должен получится сайт похожий на weblancer.net. Нужен спокойный ответственный человек, который хорошо ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
1. Настроить возможность делать некоторые категории товара категориями статей - описание здесь - http://www.mobylight.ru/docs/menu.ppt 2. Настроить возможность разворачивать меню не до уровня категорий, а до уровня товаров, как здесь в левой менюшке mobylight.ru - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Сделать расписание на сайте – данная страница позволяет составлять расписание для студентов на неделю, а также редактировать уже имеющиеся. При добавлении записи в расписание номер группы, фамилия преподавателя, а также номер аудитории выбирается с ...Закрыт16 лет назад
Приветствую всех! Нужна админ панель со следующим функционалом. Вход по логин/пароль. Интерфейс : Статистика: Лог: Аккаунты: Добавить аккаунт: Name : {поле ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Есть скрипт парсера для дле необходимо переписать под другой скрипт. То есть необходимо изменить работу с бд. НЕОБХОДИМО СРОЧНО!!!Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
У кого есть опыт выкачивания flash-сайтов пример можно посмотреть у меня на сайте shaitanfilm (.) ru сайт нужен полностью p.s. пример для выкачивания graffiti - ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Задача: Внедрить модуль управления цветом для отдельных элементов шаблона на базе wordpress. Есть готовый разработанный модуль для Joomla, нужно адаптировать и доработать его под wordpress. В приложении - скрин того, как это ...Завершен16 лет назад
Необходимо парсить свойства товара и изображения из Яндекс Маркет. Экспорт-импорт csv файл.Завершен16 лет назад