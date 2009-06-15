Переделка форума (добавление функции)

Добрый день

есть торрент трекер на основе форума phpbb3 http://torrent-irk.ru/index.php

необходимо сделать следуюющее:

когда будет создаватся новый пост (трекер) что бы у пользователя была возможность указать, платный он будет или нет

если платный то сама ссылка для скачивания торрент файла убирается под тег (тег не меняется)

если нет то как обычно ссылка видна

если торрент становится платным то надо что бы велся еще лог файл на сервере (который потом будет обрабатыватся)

в нем записи кто и ктогда что создал платного, кто скачал эти торренты и когда скачал

например создается папка лог, в ней файл 10_06_2009.log, в нем просто кто создал в этот день платный торрент, и кто скачал у того или другого платный торрент

срок реализации 1-2 дня, оплата после сдачи проекта и тестирования

оставляйте заявки здесь, в личку не пишите (все равно не смотрю)