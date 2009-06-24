Создание линейки для форумов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок283 просмотра

Пример саита http://line.mole.ru/ Нужно сделать пять тем в каждой по 5 линеек. Скрипт и дизаин. Все это нужно будет залить на хостинг. Т.з в личку.

16 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

AgeeoWeb
Антон 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$200
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

AgeeoWeb
Антон 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад