Сайт строится на основе phpbb 2.0.22 Что-то убирается, что-тот добавляется. Кое-что уже налажено. В итоге должен получится сайт похожий на weblancer.net. Нужен спокойный ответственный человек, который хорошо ...
Создание линейки для форумов
Пример саита http://line.mole.ru/ Нужно сделать пять тем в каждой по 5 линеек. Скрипт и дизаин. Все это нужно будет залить на хостинг. Т.з в личку.
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