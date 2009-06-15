Модификация phpbb 2.0.22. PHP/JS/ajax

Сайт строится на основе phpbb 2.0.22

Что-то убирается, что-тот добавляется.

Кое-что уже налажено.

В итоге должен получится сайт похожий на weblancer.net.

Нужен спокойный ответственный человек, который хорошо знаком с phpbb и видит "дырки" в коде .

А если не забывает, что обсуждалось 5 минут тому назад – вообще шикарно.

Примеры работ желательны.

Продвинутый толковый студент не исключается.

Оплата 50% в середине и 50% в конце.

Извините, но с предоплатой мы уже поработали на славу ..

PS

На данный момент, проэкт уже в работе, программер знающий, но в связи с занятостью, работа продвигается достаточно медленно.

Поэтому решено взять второго в помощь.

И идти скорее по разделам.

Впринципе 12 разделов, они не равнозначны по трудности исполнения, но получается где-то от $30-$50 за раздел.

Пример раздела - Регистрация на сайте, с проверкой полей, подтверждением на мыло и т.д.