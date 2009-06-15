Доработка WebAsyst

1. Настроить возможность делать некоторые категории товара категориями статей - описание здесь - http://www.mobylight.ru/docs/menu.ppt

2. Настроить возможность разворачивать меню не до уровня категорий, а до уровня товаров, как здесь в левой менюшке mobylight.ru - некоторые ссылки, например Ксенон MTF ведут сразу на товар, а некоторые, как например Ксеноновые лампы ведут на витрину. Подробнее описание здесь - http://www.mobylight.ru/docs/article.ppt

3. Объяснить веб-мастеру, как сделаны изменения, чтобы он потом мог ставить магазины с учетом этих доработок.

версия вебасист 279 nulled

Контакты в аське один-два-один445895