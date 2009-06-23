Необходимо собрать сайт на Joomla по образцу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок202 просмотра

Необходимо собрать сайт на Joomla такой же, как продают тут на монстрах: http://osc3.template-help.com/joomla_22206/

Флешку можно оставить ту, которая и есть.

Вы делаете сайт, я его смотрю у вас на сервере, вхожу в админку, все проверяю, если все устраивает - шлю деньги, а вы мне исходники.

Joomla
16 лет назад
clapan
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за сотрудничество! Было очень приятно иметь с вами дело. Работа быда сделана быстро и качественно. На вопросы отвечает быстро, оказывает послепродажную поддержку с удовольствием. Всем рекомендую!
Хорошо поработали

Заявки фрилансеров

liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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