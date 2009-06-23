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Необходимо собрать сайт на Joomla по образцу
Необходимо собрать сайт на Joomla такой же, как продают тут на монстрах: http://osc3.template-help.com/joomla_22206/
Флешку можно оставить ту, которая и есть.
Вы делаете сайт, я его смотрю у вас на сервере, вхожу в админку, все проверяю, если все устраивает - шлю деньги, а вы мне исходники.
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