Приложение для vkontakte, Flash+XML на основе диз

Приложение для vkontakte.ru.

Необходимо в готовый дизайн (нарисованный в Adobe Fireworks) перенести во Flash и вставлять данные с вебсервера по XML (или любым удобным текстовым форматом).

Для отображения списка данных будет использоваться готовый скрипт скроллинга (предоставится), который необходимо будет доделать чтобы отображал необходимые данные и выглядел как нарисованный дизайн.

Всего 4-5 "страниц в приложении":

1) строка поиска (юзер вводит ключевик) и приложение запрашивает делает запрос к серваку с этим ключевиком.

2) на следующей странице выводятся результаты поиска (данные с сервера)

3) при клике на один из результатов отображается третья страница после доп. запроса на сервер с "подробным описанием".

4) Необходимо будет также сделать некоторые функции на основе vkontakte flash API (по типу "приложение не добавлено - добавьте"

более подробно - в личку, я отправлю принтскрины как это должно выглядеть.