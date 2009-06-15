Приложение для vkontakte, Flash+XML на основе диз

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок354 просмотра

Приложение для vkontakte.ru.

Необходимо в готовый дизайн (нарисованный в Adobe Fireworks) перенести во Flash и вставлять данные с вебсервера по XML (или любым удобным текстовым форматом).

Для отображения списка данных будет использоваться готовый скрипт скроллинга (предоставится), который необходимо будет доделать чтобы отображал необходимые данные и выглядел как нарисованный дизайн.

Всего 4-5 "страниц в приложении":

1) строка поиска (юзер вводит ключевик) и приложение запрашивает делает запрос к серваку с этим ключевиком.

2) на следующей странице выводятся результаты поиска (данные с сервера)

3) при клике на один из результатов отображается третья страница после доп. запроса на сервер с "подробным описанием".

4) Необходимо будет также сделать некоторые функции на основе vkontakte flash API (по типу "приложение не добавлено - добавьте"

более подробно - в личку, я отправлю принтскрины как это должно выглядеть.

16 лет назад
masyk
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FlyAgaric
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$150
3 дня

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FlyAgaric
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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