Геоконвертирование

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Задача: Необходимо сконвертировать координаты нескольких точек из местой системы координат в мировую. Точка привязки известна.

Формат:

[X]$[Y]$[Label]

X,Y - координаты

Label - название

Координаты в метрах, начало координат местной системы:

56°18'13.06" C, 43°59'05.91" В

Цель: получить список с мировыми координатами

Желательно описать в кратце или предоставить формулу расчетов, например в excel

16 лет назад
devzorg
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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