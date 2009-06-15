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Парсер выдачи компонента com_estateagent
Нужен собственно парсер выдачи компонента misterestate или EAImproved (com_estateagent) для joomla.
На входе указывается урл с главной страницей (например http://zarubezhinvest.ru/index.php?option=com_estateagent&Itemid=363) или категории (например http://zarubezhinvest.ru/index.php?option=com_estateagent&act=cat&task=showCE&id=47&sc=y)
На выходе должен появиться xml файл, или txt (формат обсуждаем) + папка (папки) с картинками.
Языки: php, vba, c#
Пишите цены и сроки.
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