Разобраться в чужих скриптах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок220 просмотров

Требуется программист, который умеет разбираться в различных чужих кодах (страшных и не очень). Работа может быть различной, от "поменять строчку" и "добавить новый модуль" до "натянуть движок на дизайн".

Больших бюджетов пока нет.

16 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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