Сделать мост авторизации PHPBB 3 + сайт.

Нужно сделать, точнее объяснить как сделать таковую.

Т.е. на данный момент при регистрации на сайте, пользователь добавляется также в базу данных форума по всем правилам, и через форум он авторизуется.

Мне нужно чтобы при выполнении действия авторизации пользователя на сайте, он так-же авторизовывался на форуме и при переходе с сайта по ссылке на форум, он уже был там авторизован.

Так же нужно сделать обратное, при выходе с сайта.

Пишите у кого есть такой опыт, нужно просто объяснить мне, как это сделать.