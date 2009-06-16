Сделать мост авторизации PHPBB 3 + сайт.

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Нужно сделать, точнее объяснить как сделать таковую.

Т.е. на данный момент при регистрации на сайте, пользователь добавляется также в базу данных форума по всем правилам, и через форум он авторизуется.

Мне нужно чтобы при выполнении действия авторизации пользователя на сайте, он так-же авторизовывался на форуме и при переходе с сайта по ссылке на форум, он уже был там авторизован.

Так же нужно сделать обратное, при выходе с сайта.

Пишите у кого есть такой опыт, нужно просто объяснить мне, как это сделать.

16 лет назад
WebCreated
Вадим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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