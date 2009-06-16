Написать движок сервиса соц.закладок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок196 просмотров

Привет всем ;)

Собственно, нужен сервис соц.сети по типу memori.ru.

Дизайн уже есть и сверстан. Требуется именно написать движок на связке PHP&MySQL.

Оставляйте ваши предложения по срокам и ценам.

p.s. как всегда, в личку и аську просьба не писать.

MySQLPHP
16 лет назад
bel0v
Олег 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

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