База данных автомобилей

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Закрыт5 заявок257 просмотров

Требуется создать скрипт как этот:

http://www.mfgautoleasing.com/Auto_Leasing_Research.aspx

с простенькой админ панелью.

предложения на емейл.

оплата western union.

16 лет назад
Zuhabber
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад