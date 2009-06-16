Приложение для vkontakte.ru. Необходимо в готовый дизайн (нарисованный в Adobe Fireworks) перенести во Flash и вставлять данные с вебсервера по XML (или любым удобным текстовым форматом). Для отображения ...
База данных автомобилей
Требуется создать скрипт как этот:
http://www.mfgautoleasing.com/Auto_Leasing_Research.aspx
с простенькой админ панелью.
предложения на емейл.
оплата western union.
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