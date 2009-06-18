Оптимизировать маленький PHP-скрипт (~8 KB)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок274 просмотра

Нужно оптимизировать (скорее всего часть придется переписывать) небольшой скрипт (около 350 строк).

Дело в том, что сейчас он просто зависает при выполнении на любом хостинге...

Обязательно знание cURL, т.к. скрипт на данных функциях.

Оплата 500 рублей по факту выполнения.

За подробностями в личку или ICQ 128-879.

Результат нужен в течение суток после начала работы.

Пользователям без отзывов просьба не беспокоить заявками.

PHP
16 лет назад
dimon-ru
Дмитрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$15
1 день
Все хорошо! Рекомендую!
Замечательный заказчик. Отлично вместе поработали.

Заявки фрилансеров

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад