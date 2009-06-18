Приложение для vkontakte.ru. Необходимо в готовый дизайн (нарисованный в Adobe Fireworks) перенести во Flash и вставлять данные с вебсервера по XML (или любым удобным текстовым форматом). Для отображения ...
Оптимизировать маленький PHP-скрипт (~8 KB)
Нужно оптимизировать (скорее всего часть придется переписывать) небольшой скрипт (около 350 строк).
Дело в том, что сейчас он просто зависает при выполнении на любом хостинге...
Обязательно знание cURL, т.к. скрипт на данных функциях.
Оплата 500 рублей по факту выполнения.
За подробностями в личку или ICQ 128-879.
Результат нужен в течение суток после начала работы.
Пользователям без отзывов просьба не беспокоить заявками.
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