Оптимизировать маленький PHP-скрипт (~8 KB)

Нужно оптимизировать (скорее всего часть придется переписывать) небольшой скрипт (около 350 строк).

Дело в том, что сейчас он просто зависает при выполнении на любом хостинге...

Обязательно знание cURL, т.к. скрипт на данных функциях.

Оплата 500 рублей по факту выполнения.

За подробностями в личку или ICQ 128-879.

Результат нужен в течение суток после начала работы.

Пользователям без отзывов просьба не беспокоить заявками.