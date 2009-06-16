Парсер-грабер приватный проект для Demiurg

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка130 просмотров

Нужен парсер вордстата с упорядочивание результатов

16 лет назад
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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
16 лет назад
$100
7 дней
Во второй раз работаю с Алексеем, всем более, чем доволен. Для этого человека нет ничего не возможного, он найдет решение абсолютно для любых задач. ИМХО Алексею следует пересмотреть свои расценки и повысить их минимум в 2 раза. 10 балов, спасибо.

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
16 лет назад