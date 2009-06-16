Парсер-грабер приватный проект для Demiurg

Во второй раз работаю с Алексеем, всем более, чем доволен. Для этого человека нет ничего не возможного, он найдет решение абсолютно для любых задач. ИМХО Алексею следует пересмотреть свои расценки и повысить их минимум в 2 раза. 10 балов, спасибо.