Здравствуйте. Необходимо изменить управление изображениями при редактировании/добавлении товаров в ShopOS Что нужно сделать. Необходимо на странице с добавлением картинок к товару, поубирать у форм выпадающие списки изображений. ...
Flash-баннер
Сделать Flash-баннер, несложный. Подробней исполнителю. Оплата строго 150 рублей.
Заявки фрилансеров
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