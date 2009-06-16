Устранение неполадок и добавление новых функций

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок147 просмотров

Есть своя самописная CMS

В скрипте нужно уладить возникающие косяки с добавлением субстраниц и вывод ссылок на данные субстраницы.

После выбора исполнителя будет определено четкое задание по исполнению которого оплата вебмани, z кошелек

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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