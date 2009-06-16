Интерактивный генплан

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Ищу готовое решение.

Необходима система администрирования для создания и редактирования генпланов поселка. С возможностью выделения участков на изображении и задания им определенных свойств (различных эффектов при наведении, цвета, названия и свойств полей).

16 лет назад
Kostomato
Павел 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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