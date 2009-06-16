Установить и наладить HOTPROPERTY компонент Joomla
Интерактивный генплан
Ищу готовое решение.
Необходима система администрирования для создания и редактирования генпланов поселка. С возможностью выделения участков на изображении и задания им определенных свойств (различных эффектов при наведении, цвета, названия и свойств полей).
Заявки фрилансеров
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