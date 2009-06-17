Требуется синонимайзер

Требуется написать скрипт online синонимайзера

Есть база синонимов вида:

меняю|заменяю

сыграть|поиграть

захоти|попытайся

И так далее, требуется написать скрипт чтобы он работал с этой базой, так чтобы база расширялась (Т.е. к примеру чтобы на ftp лежал файлик который в любой момент можно было дополнить)

Если есть подобные скрипты так чтобы они работали с базой такого вида, или есть подобные разработки не на php а на других языках то также оставляйте свои расценки и сроки на данные проект)