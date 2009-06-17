Требуется синонимайзер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок288 просмотров

Требуется написать скрипт online синонимайзера

Есть база синонимов вида:

меняю|заменяю

сыграть|поиграть

захоти|попытайся

И так далее, требуется написать скрипт чтобы он работал с этой базой, так чтобы база расширялась (Т.е. к примеру чтобы на ftp лежал файлик который в любой момент можно было дополнить)

Если есть подобные скрипты так чтобы они работали с базой такого вида, или есть подобные разработки не на php а на других языках то также оставляйте свои расценки и сроки на данные проект)

PHP
16 лет назад
rizard
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
1 день
Работал с человеком, все супер, рекомендую, сделал скрипт за очень небольшую сумму и довольно качественный
Хорошо работать с человеком, когда он знает чего хочет. Четкое задание, своевременная оплата. Приятно было иметь дело.

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
16 лет назад