Проблемы с дятлом 5.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

Установил, а он ошибки выдает вот такие

Warning: fopen(db/38c8c6cbd3116988eeee98e7dfbfdb51.db) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/finschoo/public_html/consult-help/sms/aff_functions.php on line 44

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/finschoo/public_html/consult-help/sms/aff_functions.php on line 45

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/finschoo/public_html/consult-help/sms/aff_functions.php on line 46

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/finschoo/public_html/consult-help/sms/aff_functions.php on line 47

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/finschoo/public_html/consult-help/sms/aff_functions.php on line 48

Права выставлены все

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров