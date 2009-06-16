Парсер adresa.yandex.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок283 просмотра

Необходимо написать парсер каталога adresa.yandex.ru по всем регионам.

Объем информации можете оценить сами.

Просьба оставлять цену и сроки, сообщения "мы такие-то такие-то, давайте работать" без указания сроков и цены сразу отклоняются.

Спасибо за внимание.

16 лет назад
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Ильич 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров