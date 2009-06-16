Модифицировать сайт

Есть сайт cs.tlt.ru

В соответствии с приложенными материалами требуется доработать структуру и разместить файлы.

Путя решения проблемы два:

- можете тупо сграбить все хтмл страницы сайта и на готовом хтмл все это подредактировать, но...

- есть файл с исходниками, предварительно нужно посмотреть и попробовать завести у себя. Там есть какая-то система управления. Если удастся понять как это включить и как этим пользоваться и в конечном итоге сделать модификации требуемые, то этот вариант будет приветствоваться. Ну, и скорее всего, это будет хоть и сложнее для мозга, но занимать меньше времени.

Необходимы ваши предложения по решению задачи.

Исходники: http://www.sendspace.com/file/lhj6z5

P.S. Просьба не оставлять предложения, если вы даже одним глазком не видели исходников.