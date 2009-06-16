Сайт интим знакомств

Нужно реализовать сайт (с вашим дизайном или моим)

аналог http://budblije.ru/index.php

для этого используя готовый скрипт типа AbleDating (можете предложить другой)

и доработать его если будет нужно под нужды заказчика.

назовите вашу цену и сроки.(под ключ либо только программинг)

Просьба отписывать только здесь. (в личку,асю и почту не писать)

Кандидат должен быть с отзывами.