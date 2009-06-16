Установил, а он ошибки выдает вот такие Warning: fopen(db/38c8c6cbd3116988eeee98e7dfbfdb51.db) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/finschoo/public_html/consult-help/sms/aff_functions.php on line 44 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given ...
Возьму уроки
Возьму уроки
Возьму уроки по созданию сайтов. Москва (центр) Кузнецкий Мост
+7 9032263399
Ярослав
Заявки фрилансеров
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