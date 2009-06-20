Плагин для для вордпресса, чтобы музыка играла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок191 просмотр

http://www.nailibragimov.kz вот сайт

Короче надо плагин, чтобы музычка играла как на флеш сайтах

WordPress
16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AFenics
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Очень грамотный фрилансер. Второй раз уже работаем и качеством очень остался доволен. При том, что за работу берет не дорого.
Отличный заказчик! Не раз работал с Андреем, всегда вовремя платит, отлично ставит цель и не требует недостижимого.

Заявки фрилансеров

AFenics
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модифицировать сайт

    $50

    Есть сайт cs.tlt.ru В соответствии с приложенными материалами требуется доработать структуру и разместить файлы. Путя решения проблемы два: - можете тупо сграбить все хтмл страницы сайта и на ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт интим знакомств

    Нужно реализовать сайт (с вашим дизайном или моим) аналог http://budblije.ru/index.php для этого используя готовый скрипт типа AbleDating (можете предложить другой) и доработать его если будет нужно под нужды заказчика. ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проблемы с дятлом 5.3

    Установил, а он ошибки выдает вот такие Warning: fopen(db/38c8c6cbd3116988eeee98e7dfbfdb51.db) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/finschoo/public_html/consult-help/sms/aff_functions.php on line 44 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсер adresa.yandex.ru

    Необходимо написать парсер каталога adresa.yandex.ru по всем регионам. Объем информации можете оценить сами. Просьба оставлять цену и сроки, сообщения "мы такие-то такие-то, давайте работать" без указания сроков и цены сразу отклоняются. ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • PHP Web2.0 веб сайт.

    Проект: разработка веб2.0 сайта в области спорта, работа в связке с командой из 4 человек. Тербования: Обязательно высокий уровень: PHP5, OOП. Желательно: AJAX, CSS, HTML. Длительность проекта: ...

    AJAXCSSHTMLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программинг под CMS Joomla

    Требуются программисты,хорошо знающие CMS Joomla Имеется сеть связанных между собой (по базам) сайтов - магазинов,требуется модернизация и оптимизация под SEO (исполнение заданий наших seo менеджеров),мелкие изменения в функционале и верстке,оплата сдельная,по ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад