Модуль оплаты должен состоять в следующем. В модуле должны присутствовать три вида систем оплаты. - Смс сервис – это сочетания трех биллинг систем ...
Александр Колбасин vipsss777vipsss777
- $30Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $30
Парсер акаунтов вставляешь базу сайтов dle прописываешь логин и пароль он проверят если логин на сайте журналист то прописывает сохраняет его его в текствой файл блокнотВеб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
1.Нужно написать сайт(скрипт) хранилища файлов или по простому файлообменник на подобие VIP-FILE.COM, на который заливку файлов осуществляет только человек с правами администратора.В этот файлсервер должна быть встроена система платной скачки файлов обычными пользователмя интернета на ...Закрыт14 лет назад
- $250
Скрипт для создания файлообменника.на языке PHP и MySQL Ключевые особенности: - VIP аккуанты. - настраиваемые шаблоны, - Каптча , для проверки на человека. - должна отсутствовать регистрация пользователей; - заливку файлов может осуществлять только пользователь с правами администратора; Также необходимо предусмотреть ...Закрыт14 лет назад
- $50
Нужно написать шаболон для dle7 сайта под личный сервис скачивания файлов тоесть переходишь по ссылке открывается страница сайта где нужно купить доступ для скачивания ссылки Точные тарифы для всех операторов мобильной связи http://www.a1agregator.ru/main/tariff http://service.smscoin.com/other/pricing.html http://smsrate.ru/tarif.html и веб монеу ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
1 в движок DLE Сайта нужно интегрировать систему выбора оплаты скачивания файлов такими методами: - http://www.webmoney.ru/ - http://www.a1agregator.ru/main/tariff - http://smscoin.com/info/worldwide/ - http://smsrate.ru/tarif.htmlВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен скрипт адалт сайта с ингренироваными платежными системами 1 должна быть интегрирована система выбора оплаты скачивания файлов такими методами: - http://www.webmoney.ru/ - http://www.a1agregator.ru/main/tariff - http://smscoin.com/info/worldwide/ - http://smsrate.ru/tarif.htmlВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Скрипт граббера. Скрипт представляет собой web-приложение, которое работает удаленно. Управление приложением происходит посредством браузера. Программная часть приложения основана на PHP с использованием базы данных MySQL. Визуально скрипт состоит из одной страницы управления (далее СУ). На этой странице ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Грабер ссылок: - задается ссылка сайта , с которой необходимо взять ссылки на файлы по логину пользователя - пропарсить все ссылки на летитбит, проверить объем файла по каждой ссылке, при объеме свыше 200 мб, сделать ...Завершен15 лет назад
- $100
Граббер: - задается ссылка, с которой необходимо взять новость - пропарсить все картинки и определить, находятся они на сайте или на стороннем сервисе, если на сайте, то залить их на сторонний сервис и заменить ссылки - пропарсить все ...Завершен15 лет назад