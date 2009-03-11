vipsss777

Александр Колбасин vipsss777

 
53 годаКазахстан/Астана
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Многомодульный скрипт _ пассивный доход

Isq 391667224

  • Скрипт модулей оплаты

    $30

    Модуль оплаты должен состоять в следующем. В модуле должны присутствовать три вида систем оплаты. - Смс сервис – это сочетания трех биллинг систем ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер акаунтов

    $30

    Парсер акаунтов вставляешь базу сайтов dle прописываешь логин и пароль он проверят если логин на сайте журналист то прописывает сохраняет его его в текствой файл блокнот

    DLE
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Файлохранилише

    $250

    1.Нужно написать сайт(скрипт) хранилища файлов или по простому файлообменник на подобие VIP-FILE.COM, на который заливку файлов осуществляет только человек с правами администратора.В этот файлсервер должна быть встроена система платной скачки файлов обычными пользователмя интернета на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт для создания файлообменника.на языке PHP и

    $250

    Скрипт для создания файлообменника.на языке PHP и MySQL Ключевые особенности: - VIP аккуанты. - настраиваемые шаблоны, - Каптча , для проверки на человека. - должна отсутствовать регистрация пользователей; - заливку файлов может осуществлять только пользователь с правами администратора; Также необходимо предусмотреть ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон на дле сайт

    $50

    Нужно написать шаболон для dle7 сайта под личный сервис скачивания файлов тоесть переходишь по ссылке открывается страница сайта где нужно купить доступ для скачивания ссылки Точные тарифы для всех операторов мобильной связи http://www.a1agregator.ru/main/tariff http://service.smscoin.com/other/pricing.html http://smsrate.ru/tarif.html и веб монеу ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт адалт сайта

    $50

    Нужен скрипт адалт сайта с ингренироваными платежными системами 1 должна быть интегрирована система выбора оплаты скачивания файлов такими методами: - http://www.webmoney.ru/ - http://www.a1agregator.ru/main/tariff - http://smscoin.com/info/worldwide/ - http://smsrate.ru/tarif.html

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Грабер ссылок

    $40

    Скрипт граббера. Скрипт представляет собой web-приложение, которое работает удаленно. Управление приложением происходит посредством браузера. Программная часть приложения основана на PHP с использованием базы данных MySQL. Визуально скрипт состоит из одной страницы управления (далее СУ). На этой странице ...

    PHPMySQLHTMLDLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Грабер ссылок

    $50

    Грабер ссылок: - задается ссылка сайта , с которой необходимо взять ссылки на файлы по логину пользователя - пропарсить все ссылки на летитбит, проверить объем файла по каждой ссылке, при объеме свыше 200 мб, сделать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Многомодульный скрипт

    $100

    Граббер: - задается ссылка, с которой необходимо взять новость - пропарсить все картинки и определить, находятся они на сайте или на стороннем сервисе, если на сайте, то залить их на сторонний сервис и заменить ссылки - пропарсить все ...

    PHPMySQLHTMLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад