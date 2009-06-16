Парсер для форума

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Закрыт6 заявок143 просмотра

Форум находится на хостинге форумов borda.ru

Необходимо пропарсить данные и создать дамп под форум phpbb

Просьба указывать цену в заявке.

16 лет назад
imperial-game
Антон 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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