Движок флеш игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка87 просмотров

Для небольшой флэш игры необходимо, с использованием box2d, написать физическое взаимодействие объектов (друг с другом, и с поверхностью). Поверхность должна быть разрушаема. Работа не сложная(пишется не весь движок, а только взаимодействие объектов), для знающего человека на день, два.

Есть подробное тз, вышлю после предварительной договоренности.

16 лет назад
tjc
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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