Для небольшой флэш игры необходимо, с использованием box2d, написать физическое взаимодействие объектов (друг с другом, и с поверхностью). Поверхность должна быть разрушаема. Работа не сложная(пишется не весь движок, а только взаимодействие объектов), для знающего человека ...
Доработка магазина на базе webasyst shop script
Привести магазин www.sistema-s.ru в соответствие с ТЗ, работает на основе webasyst
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