Доработка магазина на базе webasyst shop script

Для небольшой флэш игры необходимо, с использованием box2d, написать физическое взаимодействие объектов (друг с другом, и с поверхностью). Поверхность должна быть разрушаема. Работа не сложная(пишется не весь движок, а только взаимодействие объектов), для знающего человека ...