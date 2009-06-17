Срочно! нужно доделать проект на ASP.NET MVC + jQuery (разобраться в существующем коде и модифицировать его, дописать свой) Просьба беспокоить только профессионалов (время на доработку 1 день! приступить нужно как можно скорее!) Вопросы ...
Прикрутить прием оплаты к проекту на Джумле
Нужен опытный программист (JOOMLA). Желательно из Киева. Не исключена личная встреча для подписания договора.
Задачи следующие:
1. Задача. Прикрутить к Биллингу возможность автоматического выставления счета клиенту (счет выставляется со страницы оплаты) - клиент вводит номер заказа который есть в базе (4 цифры) и получает счет уже с нашими реквизитами, его Ф.И.О (данные беруться с MySQL базы), и суммой оплаты (Данные так же беруться с базы).
Клиент печатает счет (Шаблон счета я дам) и идет в банк.
2. Задача. Такая же как пункт один, для юридических лиц (отдельный скрипт с другим шаблоном и реквизитами). Все остальное такое же.
Это простые задачи.
3. Задача по-сложнее. Прикрутить прием оплаты Visa, через мерчанайт Приват Банка. Техническое задание я готов отправить на почту от самого приват банка. Клиент заходит на страницу оплаты, вводит номер заказа, система отправляет его на мерчанайт (используя сумму из бД) и клиент вводит данные карты. Если оплата успещна, отправляет на страницу успешной оплаты, а менеджеру отправляеться уведомление (или через базу, или по почте, или лучше и так и так). В случае отказа, на страницу отказа. Это задание сложное, ТЗ там длинное, но первые две на первом месте. Готов отправить на почту.
По пункту 3 - Сделка возможна только при заключении договора о конфиденцальности, это уголовное дело в случае кражи карт (Не обижайтесь).
Сайт на Джумла.
Биллинг - bPanel (Лицензия).
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
Просьба - все предложения пишите только в этом проекте. Мы рассмотрим их и свяжемся с вами сами. Эта вакансия создана для моего заказчика, так что меня теребить в аське и скайпе нет смысла. Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $75
Написать граббер на Perl: * получение параметров из коммандной строки и .ini файла (если определенный параметр получен из коммандной строки этот параметр из .ini файла игнорируется): --type(between, min, max, e2e) ...Закрыт16 лет назад
- $30
1 в движок DLE Сайта нужно интегрировать систему выбора оплаты скачивания файлов такими методами: - http://www.webmoney.ru/ - http://www.a1agregator.ru/main/tariff - http://smscoin.com/info/worldwide/ - http://smsrate.ru/tarif.htmlЗакрыт16 лет назад
Привести магазин www.sistema-s.ru в соответствие с ТЗ, работает на основе webasystВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Для небольшой флэш игры необходимо, с использованием box2d, написать физическое взаимодействие объектов (друг с другом, и с поверхностью). Поверхность должна быть разрушаема. Работа не сложная(пишется не весь движок, а только взаимодействие объектов), для знающего человека ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Форум находится на хостинге форумов borda.ru Необходимо пропарсить данные и создать дамп под форум phpbb Просьба указывать цену в заявке.Закрыт16 лет назад
Есть сайт www.tentorium.kz На www.buy.tentorium.kz стоит магазин на Prestashop На www.info.tentorium.kz стоит форум на phpBB На www.info.tentorium.kz стоит блок статей на Articles MS База у форума и магазина одна ...Закрыт16 лет назад
- $50
Нужен скрипт адалт сайта с ингренироваными платежными системами 1 должна быть интегрирована система выбора оплаты скачивания файлов такими методами: - http://www.webmoney.ru/ - http://www.a1agregator.ru/main/tariff ...Закрыт16 лет назад
Торговый цент сделан на флеш с просмотром по этажам. Нужно подключить внешний файл .txt или .xml для изменения данных: - Название организации арендатора (потому как одни съехали другие заехали). - Изменение цвета ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
http://www.nailibragimov.kz вот сайт Короче надо плагин, чтобы музычка играла как на флеш сайтахЗавершен16 лет назад