Доделать проект на ASP.NET MVC + jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок105 просмотров

Срочно! нужно доделать проект на ASP.NET MVC + jQuery (разобраться в существующем коде и модифицировать его, дописать свой)

Просьба беспокоить только профессионалов (время на доработку 1 день! приступить нужно как можно скорее!)

Вопросы и предложения по ICQ 326815028 либо в личку.

СРОЧНО!

ASP.NETjQuery
16 лет назад
dinoel
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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