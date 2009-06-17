Срочно! нужно доделать проект на ASP.NET MVC + jQuery (разобраться в существующем коде и модифицировать его, дописать свой)

Просьба беспокоить только профессионалов (время на доработку 1 день! приступить нужно как можно скорее!)

Вопросы и предложения по ICQ 326815028 либо в личку.

СРОЧНО!