Создание статей с фронтэнда юзером (JOOMLA)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

Необходимо реализовать на джумла 1.5.х возможность, чтоб зареганный юзер мог писать статьи с фронтэда в зарание созданную для него раздел/категорию

Joomla
16 лет назад
korchun
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

wl_gachev
Георгий 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

wl_gachev
Георгий 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад