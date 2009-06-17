Нужен опытный программист (JOOMLA). Желательно из Киева. Не исключена личная встреча для подписания договора. Задачи следующие: 1. Задача. Прикрутить к Биллингу возможность автоматического выставления счета клиенту (счет выставляется ...
Создание статей с фронтэнда юзером (JOOMLA)
Необходимо реализовать на джумла 1.5.х возможность, чтоб зареганный юзер мог писать статьи с фронтэда в зарание созданную для него раздел/категорию
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