Создать по картинке flash часы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка128 просмотров

Необходимо создать часы на флеш (работать должны в реальном времени).

Время берется с компьютера. Изображение имеется в кривых.

Размеры нужно все четко соблюдать (если потребуется прозрачный фон, будет использоваться на фоне в шапке).

16 лет назад
klenovnn
Николай 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

GreyClown
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо. С работой справился, все пожелания учел.
Все материалы были предоставлены, задача хорошо сформулирована. Да и вообще очень приятно было общаться (работать), с оплатой проблем не возникло. Огромное спасибо!

Заявки фрилансеров

GreyClown
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад