Нужен опытный программист (JOOMLA). Желательно из Киева. Не исключена личная встреча для подписания договора. Задачи следующие: 1. Задача. Прикрутить к Биллингу возможность автоматического выставления счета клиенту (счет выставляется ...
Создать по картинке flash часы
Необходимо создать часы на флеш (работать должны в реальном времени).
Время берется с компьютера. Изображение имеется в кривых.
Размеры нужно все четко соблюдать (если потребуется прозрачный фон, будет использоваться на фоне в шапке).
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