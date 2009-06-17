Исправить ошибку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок213 просмотров

Нужно исправить ошибку в скрипте.

16 лет назад
kamris2004
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

TLsoftORG2009
Валерий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Всё исправлено, только +
Понятная постановка задачи, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

TLsoftORG2009
Валерий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад