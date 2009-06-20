Cкрипт на JS

Что мне нужно.

Человек заходит на страницу для просмотра фильма, он запускает проигрыватель, там проигрывается запись и его перекидывает на оплату по смс, после оплаты он смотрит полны фильм.

Пример реализации можно увидеть тут http://moovie.ru/film/election_2/

Что есть:

биллинг смс прикручен

да собственно все есть, только вывод нужно сделать как я хочу