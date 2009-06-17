Разобраться с самописной CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок208 просмотров

Заказал сайт программеру, он его сделал на самописной CMS и пропал.

Имеется возможность управлять страницами, есть новости, каталог, фак, статистика, отчёты SEO.

Не могу самого простого- разобраться, как наполнять страницу.

Помогите разобраться! В благодарность предлагаю код данной CMS.

16 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

devil61
42 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$1
1 день
Благодарю Дмитрия за консультацию.

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devil61
42 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад