Прикрутить Merchant.webmoney.ru к странице заказа

Андрей показался уверенным специалистиом, заверил что такие проекты делал не однократно и проблем с этим не будет. Сразу было обговорено что скрипт это просто одна кнопка, при нажатие на которую осуществлялась оплата и автоматический переход на нужную страницу, было обговорено что этот скрипт я сам впишу на свой сайт, что страница на которую скрипт будет прикручен является статичной. Требовалось написать скрипт оплаты через вебмани просто одна кнопка на странице при нажатии на которую осуществляется оплата и переход на другу страницу. Показался специалистом и я перевёл прямым переводом 50% суммы, после этого пришло письмо с требованием дать доступ на сайт, в ответ я сказал что нет в этом необходимости. Потом пришло письмо, где он объяснял небходимость получения доступа на сайт тем что не может написать модуль неизвестно для чего, после этого я снова постарался объяснить что сайт является статичным, без использования CMS, снова пришлось объяснять что нужна просто кнопка. После таких писем уже пожалел что связался с этим исполнителем. После этого попутно нашёл человека который сделал скрипт за один вечер и дал ссылку на тестирование этой кнопки без всяких просьб доступа на сайт, я перевёл сумму и получил архив с этим скриптом, во время установки возникли пара вопросов, на которые был получен вразумительный ответ, и всё без проблем заработало.... Андрей ещё пару дней делал этот скрипт, в это время скрипт уже работал на сайте.... и ни каких проблем..., ни доступа на сайт..., ни написания дополнительного модуля (на статичный сайт из 15 страниц) ..., ни чего оказывается не понадобилось.... а я до сих пор ни пойму зачем нужно было просить доступы на сайт, и приводить такие глупые доводы, что чего вы опасаетесь, мне другие ведь давали доступы на сайт, а вы боитесь...., вопрос остаётся открытым ........ Вывод делайте сами...